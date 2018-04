Softbalploeg meisjes Virgo Sapiens naar finale 11 april 2018

Op woensdag 7 maart namen de meisjesploegen softbal van het eerste en het tweede jaar secundair in Virgo Sapiens Londerzeel deel aan de preselecties in het kader van het sportprogramma 'Olympic Moves'. Deelnemers uit verschillende scholen in Vlaams-Brabant en Brussel namen het in Leuven tegen elkaar op. De inzet was een finaleplaats op 15 mei (voor de eerstejaars) of 17 mei (voor de tweedejaars) in het Koning Boudewijnstadion.





De Virgo-meisjes deden het schitterend. Beide ploegen plaatsten zich voor de finale van de 'Olympic Moves'.





(DBS)