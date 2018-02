Sociale bemiddeling voor kwestie hoofddoekenverbod 24 februari 2018

02u58 0 Londerzeel De heikele kwestie van een eventueel hoofddoekenverbod voor het gemeente- en OCMW-personeel blijft maar aanslepen. Een sociaal bemiddelaar moet nu het gemeentebestuur en de vakbonden op één lijn krijgen.

Burgemeester Nadia Sminate (N-VA) ligt al een jaar op ramkoers met de vakbonden van het gemeentepersoneel. Zij wil in het vernieuwde arbeidsreglement het 'neutraliteitsbeginsel' opnemen, wat betekent dat politieke en religieuze symbolen - zoals de hoofddoek dus - op de werkvloer volledig verboden worden. Maar dat voorstel stuitte op een veto vanwege de vakbonden ACV en ACOD.





Uiteindelijk werd de deontologische code uit het arbeidsreglement gehaald. Maar de vakbonden wijze erop dat ook daarvoor hun akkoord nodig is. "Al in december werd sociale bemiddeling aangevraagd", stelt ACOD-sectorsecretaris Anne Schuermans. "Maar pas nu heeft de gemeente geantwoord dat dit is gebeurd. Wij vinden in deze vooral dat personeelsleden beoordeeld moeten worden op de manier waarop ze hun werk doen en dat staat los van het het dragen van een kruisteken of een hoofddoek."





Personeel akkoord

Nochtans draagt niemand van het gemeente- of OCMW-personeel momenteel een hoofddoek. "En we willen dat ook zo houden", benadrukt burgemeester Sminate. "Er zijn de voorbije maanden verschillende kandidaat-medewerkers aangenomen die een hoofddoek droegen. We hebben hen gevraagd om die af te zetten tijdens de diensturen. Ze zijn daar allemaal mee akkoord gegaan maar het benadrukt wel de nood aan duidelijkheid én regelgeving. Want als ze van vandaag op morgen beslissen om de hoofddoek toch te dragen, hebben we wel een probleem." De bemiddeling duurt een maand.





(DBS)