Sminate vraagt en krijgt extra brandweerlui 12 april 2018

02u49 0 Londerzeel Burgemeester Nadia Sminate (N-VA) haalt haar slag thuis: de brandweer van Londerzeel krijgt er vier extra krachten bij. Sinds 1 januari 2018 is het verplicht om voor elke brandweerwagen zes manschappen te voorzien. Londerzeel geraakt momenteel echter maar aan vijf. "Deze situatie mag niet blijven duren, want het gaat om de veiligheid van onze inwoners."

Op dit moment beschikt de kazerne van Londerzeel slechts over 30 beroepsbrandweerlieden. Om voor elke brandweerwagen zes manschappen te voorzien -verplicht sinds 1 januari- zou dat aantal naar 36 moeten opgevoerd worden om aan de benodigde 24 uur op 24-bezetting te komen, rekening houdend met afwezigheden. Momenteel springen vrijwillige brandweermannen bij om aan de verplichte zes manschappen te komen.





Veiligheid eerst

"Deze situatie kan en mag niet lang duren", vindt burgemeester Sminate. "Van zodra ik op de hoogte was, heb ik de zonecommandant aangesproken. De veiligheid van mijn inwoners staat bovenaan mijn prioriteitenlijst, want deze 'onderbemanning' wil concreet zeggen dat men in noodsituaties niet de nodige hulp kan bieden. Als hoofd van de veiligheid van onze gemeente aanvaard ik dit niet. Dit zou betekenen dat er bij een oproep moet gewacht worden op een brandweerman die van thuis uit vertrekt. Dat maakt een verschil van enkele minuten. Uit ervaring met een brand in mijn eigen woning, kan ik u zeggen dat élke minuut telt in zo'n situatie."





Om het onevenwicht recht te trekken is door het zonecollege van de brandweer nu beslist om vier extra manschappen aan te werven. "Zij kunnen gerekruteerd worden bij de mensen van de civiele bescherming van Liedekerke, waar de werkzaamheden worden stopgezet. Ze komen vanaf 1 januari 2019 naar Londerzeel. De periode tot dan zullen we dus nog moeten overbruggen met vrijwilligers. In de zomerperiode wordt dit weliswaar krap, maar dan moeten andere kazernes maar bijspringen."





