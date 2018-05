Smartphoneloze woensdag 15 mei 2018

Laat die smartphone morgen maar voor wat hij is. Woensdag 16 mei wordt namelijk door de kinderraad uitgeroepen tot 'smartphoneloze woensdag'. De bedoeling is om meer samen buiten te spelen. Als 'alternatief' is er dan ook de 'Pagaddertocht' op het terrein van de speelpleinwerking in de Holle Eikstraat. Kinderen kunnen er samen met ouders en grootouders op zoek naar een piratenschat. Te voet, met de fiets of in een gocart. Tijdens de zoektocht moeten de kinderen heel wat hindernissen en activiteiten doorstaan: een klimtoren, een schietstand met loodjes, een workshop medaille beitelen, een piratenspel van de bib en ga zo maar door. "We willen hiermee mensen aanmoedigen om de smartphone achterwege te laten", zeg burgemeester Nadia Sminate (N-VA). Ook zij neemt morgen haar smartphone alleen op voor noodgevallen. (DBS)