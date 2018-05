Smartphoneloos op zoek naar piratenschat 17 mei 2018

De 'smartphoneloze woensdag', zoals die door de kinderraad werd uitgeroepen, heeft gisteren vooral een fijne namiddag opgeleverd. De bedoeling van het initiatief was om meer samen buiten te spelen. Als 'alternatief' was er de 'Pagaddertocht' op het terrein van de speelpleinwerking in de Holle Eikstraat. Kinderen konden er samen met ouders op zoek naar een piratenschat. Te voet, met de fiets of in een gocart: het was allemaal even plezierig. (DBS)