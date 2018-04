Seniorenfeest in sporthal Blauvenne 20 april 2018

02u40 0

Het gemeentelijk seniorenfeest vindt plaats op 26 mei in sporthal Blauvenne (Sint-Jozefstraat 39). De muziekgroep 'Once Upon a Time' brengt een waaier van bekende nummers van vroeger en nu. Jacky Lafon entertaint je met muzikale en humoristische acts. Luc Caals brengt een show rond tien overleden zangers zoals André Hazes en Toon Herman onder muzikale begeleiding van 'Once Upon a Time'. Trek dus zeker je dansschoenen aan. In de loop van de namiddag is ook een broodjesmaaltijd voorzien. Start om 14 uur. Het einde is voorzien omstreeks 19 uur. Inschrijven ten laatste op maandag 14 mei. (DBS)