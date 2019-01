Scholieren kunnen voordelig sporten met SNS-pas DBS

16 januari 2019

17u36 0 Londerzeel Leerlingen van de Londerzeelse secundaire scholen kunnen vanaf maandag 28 januari met een zogenaamde Sport Na School (SNS)-pas voordelig aan de activiteiten van verschillende sportclubs deelnemen.

Het opzet van dit project is de drempel zo laag mogelijk te maken voor jongeren om zij die weinig aan sport doen in beweging te krijgen. Sport Vlaanderen en Moev zijn enkele jaren geleden met dit project gestart en nu stapt ook Londerzeel in met een uitgebreid aanbod aan lokale SNS-activiteiten.

In Londerzeel zijn er 5 deelnemende sportclubs die hun medewerking hebben toegezegd: fitnessclub Fitality (14+), judoclub Kumikata, atletiekclub Olympia, basketclub Londerzeelse Dunkers en Karate Blancke.

De SNS-pas is geldig in alle Vlaamse steden en gemeenten waar SNS wordt aangeboden. Voor het volledige aanbod kan je terecht op Sport Na School. Inschrijven kan online via deze website of via de school.

Om met de SNS-pas naschools te sporten, betalen de leerlingen voor één semester (12 weken) 30 euro. Voor twee semesters kost de pas 45 euro. De meeste ziekenfondsen voorzien een (gedeeltelijke) terugbetaling van het inschrijvingsgeld.