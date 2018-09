Schepen Troch met Pro1840 'positief' naar kiezer 05 september 2018

02u28 0 Londerzeel In Londerzeel komt er met Pro1840 een onafhankelijke, 'open' lijst rond huidig schepen Tom Troch (sp.a).

"Pro1840 is opgestart door een groep geëngageerde mensen uit Londerzeel, Steenhuffel, Malderen en Sint-Jozef", klinkt het. "Allemaal inwoners met grote interesse in gemeentebeleid, maar waarvan niet iedereen meteen het idee had om op een verkiezingslijst te staan. Toch was de kriebel om iets positief te doen voor hun geliefkoosde gemeente te groot. Daarom werd beslist om toch deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen."





Pro1840 groepeert mensen met verschillende overtuigingen die zich verenigd hebben om de komende zes jaar werk te maken van een aantal doelstellingen voor Londerzeel. "Hierbij willen we graag samenwerken met iedereen die het goed meent met onze gemeente. Over partij- en ideologische grenzen heen."





Grote uitdagingen genoeg. "We hebben steeds meer ruimte nodig, we leven langer en iedereen moet mee kunnen. Een efficiënt, weldoordacht en groen ruimtebeleid is nodig om 'den bruis' in Londerzeel niet te verliezen. Het moet hier prettig wonen blijven, op maat van ieders budget. Een andere uitdaging is om mensen nog meer bij elkaar te brengen. Een andere uitdaging is om mensen nog meer bij elkaar te brengen, zeker in een maatschappij die steeds meer ouderen en alleenstaanden kent. Dit is allemaal mogelijk als we met voldoende kennis van zaken en zonder taboes oplossingen durven zoeken die verder reiken dan enkel de komende bestuursperiode."





(DBS)





Meer over Londerzeel

politiek

verkiezingen