Schepen Robbyns moet mannetje staan tussen vijf vrouwen Dimitri Berlanger

07 januari 2019

18u42 0 Londerzeel Opvallende nieuwkomer in het Londerzeelse schepencollege is Dimi Robbyns (40). De bedrijfsleider werd verkozen op de LWD-lijst en zal de komende zes jaar niet alleen figuurlijk zijn mannetje moeten staan. Hij zal immers enkel tussen vrouwen toeven in het college. Maar dat schrikt hem zeker niet af. “Ik kan zeker zo goed overweg met vrouwen als mannen.”

De loopbaan van de nieuwbakken schepen begon 11 jaar geleden. “Als 29-jarige heb ik me destijds aangesloten bij jong CD&V”, vertelt Robbyns. “In 2011 heb ik samen met onze nieuwe burgemeester Conny Moons vervolgens LWD opgericht, maar we belandden ondanks het behalen van zeven zetels toch in de oppositie.”

Tussen de mensen

LWD ging er in oktober echter opnieuw met twee zetels op vooruit en vormt een coalitie met Groen en CD&V. Robbyns krijgt als schepen met Jeugd, Cultuur, Sport, Toerisme, Feestelijkheden én Mobiliteit een serieuze boterham bevoegdheden voor de kiezen. “Ik ben daar zeer blij mee, omdat ik heel graag tussen de mensen sta. Onze talrijke verenigingen zorgen voor ‘een Londerzeel in beweging’. Als schepen zie ik mezelf als de lijm om hen met elkaar in contact te brengen en te ondersteunen, en zo Londerzeel nog meer te doen bruisen. Feestelijkheden past in die optiek perfect in het rijtje. Als schepen van Mobiliteit zal ik mij vooral moeten inzetten om ons dorp leefbaar te houden, zodat we binnenkort niet met zijn allen stil staan in onze dorpskernen. Een degelijk mobiliteitsplan opstellen en de ogen open houden bij eventuele opportuniteiten voor de toekomst is de boodschap.”

Dat hij als enige man tussen vier vrouwelijke schepenen en een vrouwelijke burgemeester zal komen te zitten, is niet iets waar Robbyns veel belang aan hecht. “Omdat we op zoek zijn gegaan naar de juiste man of vrouw op de juiste plaats, is het eerder toevallig dat ons schepencollege slechts uit één man bestaat. Er is niet bewust voor gekozen. Alleszins geloof ik in mijn collega’s en kan ik zeker zo goed overweg met vrouwen als mannen. Zoals in elk team is het vooral belangrijk dat iedereen zijn job naar behoren uitvoert. En met deze invulling van de schepenen ben ik daarvan overtuigd.”

Dimi Robbyns woont in de Sneppelaar. Hij is getrouwd met Nicky Veneziano en vader van drie kinderen, Alessia (16), Luca (14) en Giada (12).