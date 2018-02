Schepen promoot Nederlands met hulpkit 03 februari 2018

03u04 0 Londerzeel Schepen voor Integratie Gerda Verhulst (N-VA) heeft immokantoren en eigenaars schriftelijk gevraagd om de verkoop en verhuur van panden enkel in het Nederlands te afficheren.

Verhulst wil met haar initiatief waken over het Nederlandstalige karakter van Londerzeel. "Ook de lokale handelszaken spelen hier een belangrijke rol in", zegt Verhulst. "Het promoten van onze Nederlandse taal is van groot belang voor alle betrokkenen. Door anderstaligen in het Nederlands verder te helpen, ondersteunen we hen. Zo geven we hen de onmisbare sleutel om een succesvol integratieproject af te leggen en zetten we de deur open voor participatie binnen onze Londerzeelse gemeenschap."





Daarom overhandigde ze de zaakvoerder van Electro Jette, een handelszaak uit het Brusselse die zich recent in Londerzeel vestigde, een 'hulpkit'. Die bevat een boekje met termen en woorden die je helpen om met het Nederlands aan de slag te gaan. (DBS)