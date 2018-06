Samen investeren in duurzame energie 07 juni 2018

Londerzeel organiseert, samen met de gemeente Kapelle-op-den-Bos, een informatie- en inspiratieavond 'Van burgerinitiatief tot energiecoöperatie' op maandag 18 juni. Een energiecoöperatie is een initiatief van lokale inwoners die samen investeren in duurzame energie bijvoorbeeld zonnepanelen, warmtenetten en windenergie.





Tijdens de informatie- en inspiratieavond wordt een antwoord gegeven op vragen zoals wat is een burgercoöperatie en hoe werkt het, hoe starten we, hoeveel gezinnen moeten we bereiken om de coöperatie op langere termijn te laten slagen. Gastspreker is Reindert De Schrijver van het Klimaatnetwerk Vlaams-Brabant en PajoPower. Afspraak om 20 uur in GC Gerard Walschap, Sint-Jozefstraat 44 in Londerzeel Sint-Jozef. (DBS)