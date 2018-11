Rondje miniatuurkermis in bibliotheek 21 verlichte hyperrealistische attracties van Dany Van Goethem zijn lust voor het oog Dimitri Berlanger

19 november 2018

16u20 0 Londerzeel Zwiermolens, botsauto’s, een spiegelpaleis, een achtbaan én zelfs een reuzenrad. Nog tot 8 december worden bezoekers van de bib ondergedompeld in een feeërieke kermis, in miniatuur weliswaar. De 21 verlichte attracties op schaal zijn van de hand van Dany Van Goethem.

“Mijn liefde voor kermis werd geboren op het dorpsplein van Herent”, vertelt Dany Van Goethem (57). “Als klein jongetje wachtte ik daar de vrachtwagens op die de attracties kwamen brengen. Ik was verbaasd dat eenmaal opgebouwd die attracties veel groter waren dan de pakwagens. Daar begreep ik niets van. Een reden te meer om op onderzoek te gaan.”

Thuis begon hij de verschillende attracties na te bouwen. “De techniek liet mij niet meer los. In 1976 bouwde ik een miniatuur parachutemolen, mijn eerste echt werkende attractie op schaal 1/25. En tot nu ben ik maar blijven bouwen.”

Het pronkstuk is een 2,10 meter hoog reuzenrad, voorzien van 35 gondels, verlicht met 7.000 lampjes en leds. Vier jaar heb ik er aan gewerkt Dany Van Goethem

De collectie is dan ook inmiddels uitgebreid is tot de volgende 21 miniatuurkermisattracties. “Het is er allemaal: van de typische paardencarrousel, de zwiermolen en het spiegelpaleis over de botsauto’s, een achtbaan en een spookhuis, tot het onvermijdelijke friet-, smoutebollen- en karakollenkraam. Het pronkstuk is een 2,10 m hoog reuzenrad, voorzien van 35 gondels en verlicht met 7.000 lampjes en leds. Daar heb ik vier jaar aan gewerkt. Het moet zo realistisch mogelijk zijn.”

Intussen zijn we ruim 40 jaar later. “En nog doe ik aanpassingen. Zo zijn sommige gevels intussen aangepast in muren van echte gebouwen. Ook de technieken vernieuwen uiteraard. Alles wat elektronisch is, is veel kleiner geworden. Dat is het boeiende ervan. Er komt heel wat zoekwerk bij te pas. Het is eigenlijk een never ending story. Ik ben nu ook bezig met een vliegermolen en een labyrint. Nog bijna dagelijks ben ik ermee bezig.”

Voorgebakken frieten

De aantrekkingskracht zit hem in de details. “Zo zie je zelfs voorgebakken frieten in de frituur liggen. In het Donald Duck-kraam ‘zwemmen’ de eendjes in het water, de botsauto’s worden echt van stroom voorzien en de deuren van het spookhuis met bewegende figuren klappen open als het karretje binnenrijdt.”

Danny is kwaliteitsingenieur bij Bosch in Tienen. “Het is puur een hobby. Een paar keer per jaar ga ik met mijn attracties op de boemel. Heel de kermis opbouwen, kost me telkens twee dagen. Maar het publiek lust er wel pap van.”

Op zaterdag 24 november en 1 en 8 december is de tentoonstelling niet enkel verlicht, maar kan je de attracties ook echt zien bewegen en geeft kunstenaar Dany doorlopend van 10 tot 13 uur een woordje uitleg. Op zaterdag 24 november wordt dit gecombineerd met een leuke knutsel- en voorleesactiviteit voor kinderen vanaf 3 jaar. Vooraf inschrijven hoeft niet.

Voor alle kleutertjes uit de tweede kleuterklas staat een interactieve voorleesactiviteit in het teken van de kermis op het programma.