Rode Duivels op groot scherm 19 mei 2018

De oud-leiding van Chirojongens Londerzeel voorziet samen met café-fuifzaal Centrum tijdens de wereldbeker een groot scherm op de Markt. De drie matchen van de Rode Duivels in de poulefase worden sowieso uitgezonden op 18 (Panama), 23 (Tunesië) en 28 juni (Engeland) en ook de volgende wedstrijden als ze zich kwalificeren. De opwarming en afterparty is in handen van DJ Pletie Va San. (DBS)