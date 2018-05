Recyclagepark komt naar je toe 29 mei 2018

Het mobiel recyclagepark van afvalintercommunale Incovo strijkt neer op het J. Vermaesenplein in Malderen op woensdag 20 juni tussen 8.30 en 10 uur. Het mobiel recyclagepark bedient vooral minder mobiele inwoners en buurtbewoners zonder wagen. Recycleerbaar afval kan je gratis kwijt. Voor groot huisvuil dat niet in de restafvalzak past betaal je 7,5 euro per 1,5 kubieke meter - voor groter afval kan je ook 7,5 euro per stuk betalen. (DBS)