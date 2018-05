Qmusic-dj Heidi wobbelturnt erop los 01 juni 2018

Kinderpsychologe Frauke Molen kreeg deze week bekend volk over de vloer tijdens haar lessen wobbelturnen. Dat is een combinatie van speelse bewegings- en evenwichtsoefeningen, yogahoudingen, samenwerkingsspelletjes met een zogenaamd 'balance board', genaamd de 'Wobbel'. In 'Heidi Goes Summerproof' test Qmusic-dj Heidi Van Tielen elke week een unieke activiteit uit om helemaal in vorm te geraken voor de zomer.





Frauke Molen is dan ook de enige in Vlaanderen die lessen 'wobbelturnen' geeft. Ze begon ermee omdat haar zoontje motorisch niet zo heel sterk was en ze zag dat het een positief effect had, zowel bij haar zoontje als bij haar zelf.





"Ik vond het heerlijk", zei Heidi achteraf. "Het deed terugdenken aan het schommelpaard van vroeger." (DBS)