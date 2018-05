Processie herdenkt bevrijding 650 FIGURANTEN TREKKEN OP PINKSTEREN DOOR STRATEN DIMITRI BERLANGER

19 mei 2018

02u36 0 Londerzeel De Sint-Genovevaprocessie herdenkt zondag de bevrijding. 100 jaar na het einde van Wereldoorlog I beeldt een groep soldaten met authentieke kostuums dit thema uit. Daarnaast zullen 650 figuranten hun rol opnemen in de traditionele processie.

Samen met de processie in Kalfort, de Servaasommegang in Grimbergen en de Sint-Paulusprocessie in Opwijk houdt de Genovevaprocessie in Steenhuffel de processietraditie in Klein-Brabant mee in stand. Meer dan 650 figuranten nemen hun rol op in één van de groepen van de processie: van kleuters die lintjes dragen, over chirojongeren die een praalwagen trekken, tot volwassenen die beelden en vlaggen dragen. Steenhuffelse bands zorgen voor de muzikale noot. De Brabantse trots is alom vertegenwoordigd en verschillende boerenpaarden trekken meerdere processiewagens. Twee lokale dansgroepen en de vendelzwaaiers uit Merchtem brengen hulde. Meerdere omroepers geven uitleg bij de verschillende taferelen.





Duivelwagen

"Met de steun van onder meer de provincie Vlaams-Brabant zijn we erin geslaagd om er opnieuw een unieke editie van te maken", zegt coördinator Lieve Lamberts van het organiserend comité. "Twee paardengetrokken wagens werden intussen zorgvuldig gerenoveerd door een handvol vrijwilligers. Het gaat over de 'duivelwagen' en de 'chirowagen' die allebei een thema over onze patroonheilige Genoveva tot leven brengen. Eveneens kwam een eerste van drie eeuwenoude vaandels aan renovatie toe. De andere twee zijn de komende jaren aan de beurt. De wagen met de mandenvlechter heeft in 2017 een laatste keer dienst gedaan. Deze wagen wordt tegen onze feesteditie van 2019 - dan bestaat de processie in Steenhuffel 140 jaar - omgebouwd tot een wagen die gewijd is aan de gerestaureerde en gerenommeerde glasramen van onze parochiekerk."





Kleuters en doedelzakken

100 jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog, wordt in deze editie ook bijzondere aandacht geschonken aan de bevrijding. "Een groep soldaten uitgedost zoals in de televisieserie 'In Vlaamse Velden', beeldt dit thema uit. De soldaten van die wrede Groote Oorlog zullen op een speelse wijze vergezeld zijn door 'vredelievende' kleutertjes. Een horde doedelzakspelers zal het geheel passend muzikaal opluisteren."





Slotviering

De start is op het kerkplein om 10.30 uur. De processie wordt afgesloten met een sfeervolle slotviering in openlucht. Iedereen die de viering wil bijwonen, kan plaats nemen op de gelegenheidstribune op het kerkplein. Meer info via www.genovevaprocessie.be of de facebook pagina van 'Kermisweekend Steenhuffel'.