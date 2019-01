Pro1840 stuurt ‘Moussi’ (25) naar gemeenteraad DBS

04 januari 2019

12u26 0 Londerzeel Pro1840 vaardigt Ilias ‘Moussi’ Moussaïd (25) af naar de gemeenteraad vanop de vijfde plaats. De onafhankelijke ‘open’ lijst kiest daarmee voor de kandidaat met de meeste voorkeurstemmen (250) na Tom Troch om het tweede gemeenteraadszitje in te nemen.

Pro1840 haalde 2 verkozenen bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen. De kandidaat op de vijfde plaats, Moussi (echte naam Ilias) Moussaïd, had na lijsttrekker Tom Troch de meeste voorkeursstemmen (250). Maar door de verdeling van de lijststemmen stonden de kandidaten op de tweede en derde plaats, Marjolein Pas en Cédric Engelen, voor Moussi in de rangorde om te zetelen. Zij hebben beslist om hun mandaat niet op te nemen.

“Wij stonden mee aan de wieg van het Pro1840-verhaal omdat we sterk geloven in een positief alternatief”, klinkt het. “Daarnaast willen we ook enkele belangrijke democratische principes consequent (terug) laten leven in de Londerzeelse politiek. Dat is ook de reden waarom we de plaatsen op de lijst door lottrekking hebben bepaald. De wil van de kiezer respecteren is essentieel voor ons. Daarom hebben wij dan ook zelf consequent gekozen om ons mandaat niet op te nemen, zodat Moussi in de gemeenteraad kan komen.”

Moussi zelf is student sociaal-cultureel werk en tot voor kort was politiek voor hem nog een ver-van-mijn-bedshow. “Ik was dan ook eerder sceptisch toen Pro1840 mij kwam vragen om toch een keertje te komen luisteren, maar gelukkig deed ik het toch. Ik zag het ook als een kans om mijn passie voor jeugd en jeugdwerk in het gemeentebeleid in te brengen. Als actief jeugdwerker en als lid van de Jeugdadviesraad hoorde ik immers de bekommernissen van de jongeren en de andere verenigingen en daar wil ik werk van maken. Met Pro1840 wil ik graag zorgen dat Londerzeel ook een toffe plaats wordt voor jongeren. Ze moeten letterlijk hun plaats krijgen in het openbaar domein.”

Moussi wordt meteen ook het jongste gemeenteraadslid.