Pro1840 applaudisseert voor fietsers

21 maart 2019

16u49 0 Londerzeel Verschillende groepjes van burgerbeweging Pro1840 hebben deze morgen geapplaudisseerd voor de fietsers in het kader van de Nationale Applausdag.

Het gaat om een initiatief van de Fietsersbond. Elk jaar op de eerste dag van de lente worden fietsers bedankt dat ze wereld mee leefbaar maken en aangemoedigd om zo verder te doen.

“We hebben met veel overtuiging deelgenomen en aan zowel de Centrumschool, Kouterschool als Sint-Amandus basisschool met plezier én veel enthousiasme voor de fietsers geapplaudiseerd”, zegt Nathalie Guidé van Pro1840. “Om ons klimaat te redden, is het beperken van onze CO2-uitstoot cruciaal”, zegt Ons meer met de fiets verplaatsen is al een belangrijk deel van de oplossing. Bovendien is fietsen niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je persoonlijke gezondheid en voor het sociaal contact tussen mensen.”

Pro1840 had daarnaast ook met krijt op enkele fietswegen boodschappen geschreven voor de fietsers om hen aan te moedigen. Volgend jaar zijn de drie andere lagere scholen aan de beurt.