Pop-ups in voormalig OCMW-gebouw 11 juli 2018

02u33 0 Londerzeel De knoop is doorgehakt: in het OCMW-gebouw in de Mechelsestraat komen tijdelijk pop-ups. Het pand wordt in de toekomst geïntegreerd in een cultuurcampus met academie en bibliotheek. In afwachting van de start van de werken zal het gebouw nu gebruikt kunnen worden als pop-up locatie.

"Het pop-up gegeven is hip en trendy", zegt burgemeester Nadia Sminate (N-VA). "We willen als lokaal bestuur mee op de kar springen, omdat we merken dat veel inwoners heel wat creatieve ideeën hebben. Ze willen die ook graag op de markt gooien maar de drempel om een onderneming op te starten is toch vaak nog te groot. Op deze manier bieden we deze mensen een kans om op een heel goedkope manier hun ideeën uit te testen."





Nuttig gebruiken

"Door het toelaten van pop-ups willen we ervoor zorgen dat ons gebouw nuttig gebruikt wordt in afwachting van de nieuwe bestemming", zegt OCMW-voorzitter Geert Van den Bossche. "Bovendien willen we zo lokale starters of ondernemers een duwtje in de rug geven. Kleine winkels, kunstateliers, alle voorstellen zijn welkom."





Ben je geïnteresseerd, wil je meer informatie of wil je graag het gebouw bezoeken neem dan contact op via directeur@londerzeel.be. Kandidaturen moeten ingediend worden voor 17 september.





(DBS)