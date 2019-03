Pionier in provincie: Virgo Sapiens geeft niet-taalvakken in het Engels of Frans DBS

13u28 0 Londerzeel Leerlingen van de middelbare school Virgo Sapiens kunnen vanaf volgend schooljaar geschiedenis in het Engels of aardrijkskunde in het Frans volgen. De school in hartje Londerzeel met bijna 1.200 leerlingen kreeg de goedkeuring van de Vlaamse overheid om te starten met het zogenaamde ‘Content and Language Integrated Learning’ (CLIL) en is daarmee één van de eerste in de regio. “We willen hiermee de talenknobbels verder ontwikkelen”, aldus de school.

In heel Vlaanderen zijn er intussen ruim 100 CLIL-scholen, maar in Vlaams-Brabant behoort Virgo Sapiens bij de pioniers. Anne Verlinden, adjunct-directeur, is dan ook trots op het leerkrachtenteam dat zich met veel passie voorbereidt op de CLIL-lessen. “Zowel de ouderraad als een aantal leerkrachten waren enthousiast om vakken als geschiedenis, aardrijkskunde en informatica in het Engels of het Frans te geven”, vertelt ze. “Ook uit een bevraging bij leerlingen en ouders bleek er veel interesse te zijn. Niet verwonderlijk, want leerlingen die kiezen voor een CLIL-traject, bereiken niet alleen de doelen van het vak zelf, maar gaan er ook sterk op vooruit qua spreekdurf, spreek-, luister- en leesvaardigheid en woordenschat. Ook hun leermotivatie neemt toe, net als hun zelfvertrouwen. Ze leren bewust omgaan met taalstrategieën, waardoor ze gemakkelijker informatie kunnen verwerken in alle talen, ook in het Nederlands. Zo zijn ze beter voorbereid op het hoger onderwijs. Ook in hun latere beroepsleven en in de omgang met anderstaligen zullen zij ongetwijfeld de vruchten plukken van hun sterkere taalvaardigheid.”

Motivatie

De bedoeling is om alle leerlingen op termijn de kans te geven in een CLIL-traject te stappen, al blijft het ook mogelijk om het vak in het Nederlands te volgen. “Gemotiveerde leerlingen die hun taalvaardigheid willen verbeteren, kunnen zich kandidaat stellen. De toelatingsklassenraad zal zijn beslissing nemen op basis van de motivatie van de leerlingen en hun groeikansen.”

Concreet zullen vanaf volgend schooljaar de volgende vakken worden aangeboden in een CLIL-traject: geschiedenis in het Engels in het eerste jaar Latijn en moderne-talen, informatica in het Engels in het derde jaar ASO en Sociale en Technische Wetenschappen en aardrijkskunde in het Frans in het vijfde jaar ASO en Sociale en Technische Wetenschappen. Vanaf de schooljaren nadien zullen deze vakken ook telkens in het tweede, vierde en zesde jaar worden aangeboden. Daarnaast komen daar nog onder meer toegepaste informatica in het derde jaar, muziek en natuurwetenschappen in het vierde jaar en biologie in het vijfde jaar bij.”

Adjunct-directeur Verlinden is ervan overtuigd dat dit nieuwe aanbod een extra troef is. “Onze oud-leerlingen, die het in vele richtingen bijzonder goed doen aan de universiteit of de hogeschool, geven ons vaak als feedback hoe belangrijk de taalvaardigheid is in hun verdere studies. Met ons nieuwe CLIL-aanbod kunnen we daar nog een extra dimensie aan toevoegen. Een win-win voor iedereen dus.”

Infodag

Binnenkort organiseert Virgo Sapiens infosessies over CLIL. Voor de ouders van de nieuwe eerstejaars gebeurt dit op donderdag 21 maart om 19.30 uur. Wie dat wil, zal ook een proefles kunnen volgen. Voor de leerlingen van het zesde leerjaar van de lagere school kan dit tijdens de infodag op zondag 28 april tussen 10 en 16 uur.