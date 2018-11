Pastoor Ward Vanderwegen verrast op 80 verjaardag Freya De Coster

25 november 2018

17u08 0 Londerzeel Pastoor Ward Vanderwegen kreeg tijdens de zondagsmis de verrassing van zijn leven. De man werd 80 jaar en de chiro en parochieploeg besloten hem daarom extra in de bloemetjes te zetten.

Zondag werd tijdens de zondagsmis Christus Koning gevierd, maar ook pastoor Ward kreeg felicitaties. “De pastoor werd 80 en dat wilde we vieren”, zegt Emma Sarens van chiro Steenhuffel. “Stiekem drukten we misboekjes met zijn foto op. De parochieploeg had ook letters onder de stoelen verstopt. Zodra we die omhoog staken, vormden ze de zin ‘Proficiat 80 jaar Ward.” Even later gingen ook 80 witte ballonnen de hoogte in. “De pastoor was erg verrast en onder de indruk. Hij bezoekt ons elk jaar op kamp, dus het was fijn iets terug te doen.”