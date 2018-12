Paddenoverzetters gezocht DBS

31 december 2018

18u15 0 Londerzeel De gemeente Londerzeel is op zoek naar paddenoverzetters.

In het vroege voorjaar ontwaakt de pad uit zijn winterslaap. Om een partner te vinden, trekt de pad naar de poel waarin zij of hij ooit zelf werd geboren. Daarbij moet deze kwetsbare en bedreigde soms (drukke) straten oversteken. Om dat in goede banen te helpen leiden worden nog paddenoverzetters gezocht voor Beemden/Berkenlaan, Kouhagen en omgeving, Drietorenstraat en Bontestraat.

Wie bereid is om één of meer avonden of ochtenden per week in te springen, kan zich uiterlijk donderdag 28 februari kandidaat stellen.