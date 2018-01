Paasstage voetbal 25 januari 2018

02u26 0

Voetbalclub SK Londerzeel organiseert op de terreinen aan de Brusselsestraat een paasstage voor jongens en meisjes tussen 5 (geboren in 2013) en 12 jaar (geboren in 2006). Voor de U8 tot en met U12 vindt de stage plaats van maandag 9 tot en met vrijdag 13 april. Voor de U6 en U7 duurt de stage van maandag 9 tot en met woensdag 11 april. Meer info via info@sklonderzeel.be of op www.jeugd.sklonderzeel.be. (VDGM)