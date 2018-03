Paaseieren rapen aan Gildenhuis 20 maart 2018

Op paaszondag 1 april verwacht de paashaas alle kindjes stipt om 9.30 uur aan het Gildenhuis in Malderen om samen chocolade paaseieren te rapen. Breng een mandje en ook een ingekleurde tekening mee. Daarmee maak je kans op een Londerzeelse 'Kadobon'. De kleurplaten vind je bij de deelnemende Londerzeelse handelaars, in de scholen en kinderdagverblijven of bij de verkooppunten van de Kadobon. Op dinsdag 27 maart brengt de paashaas ook al eens een bezoekje aan de wekelijkse markt en deelt er marktwaardebonnen en paaseitjes uit.





(DBS)