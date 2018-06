Overwegen dicht voor werken 13 juni 2018

03u03 0 Londerzeel Infrabel plant nog werken aan de overwegen in de Stationsstraat en Ursene, waar al sinds maart de perron- en wisselsporen vervangen worden.

Er zal opnieuw gewerkt worden in de Stationsstraat van 15 juni (20 uur) tot en met 18 juni (5 uur), van 22 juni (23 uur) tot en met 25 juni (5 uur), en van 29 juni (23 uur) tot en met 2 juli (5 uur). Fietsers en voetgangers krijgen een veilige doorgang. Er zal geen treinverkeer zijn tussen Dendermonde en Mechelen, maar de NMBS zet een vervangende busdienst in. Enkel in het laatste weekend is er treinverkeer over het derde spoor, eventueel met een aangepaste dienstregeling.





De overweg Ursene is afgesloten voor alle verkeer van 15 juni (20 uur) tot en met 9 of zelfs 10 juli. Er wordt een omleiding ingevoerd.





(DBS)