Oud-treinstation Leireken weer op de rails VRIJWILLIGERS HEROPENEN CAFÉ-BISTRO DIMITRI BERLANGER

26 mei 2018

02u57 0 Londerzeel Het gerestaureerde treinstationnetje Leireken langs de gelijknamige fietsroute kan weer toeristen ontvangen. Vrijwilligers houden de café-bistro open in afwachting tot er een nieuwe uitbater gevonden wordt. De gemeente zal 60.000 euro investeren in onder meer vernieuwd sanitair.

Het vroegere spoorwegstation Leireken werd gebouwd in 1882. Op 4 oktober 1952 werd het buiten dienst gesteld. Jarenlang bleef de spoorweg er verlaten bij liggen tot in 1978 het gedeelte tussen Londerzeel en Opwijk werd omgevormd tot een fiets- en wandelpad: de Leirekensroute. De naam verwijst naar het verdwenen stoomtreintje dat in de volksmond 'Leireken' was gedoopt, waarschijnlijk refererend naar een van de machinisten die Valère heette.





In 1985 werd vzw Leireken opgericht met als doel het gebouw van de slopershamer te redden. De vzw kreeg het gebouw van de gemeente voor 33 jaar in erfpacht en staat in voor het onderhoud van het oud stationnetje dat de thuisbasis is voor culturele en toeristische activiteiten. Er vertrekken tientallen fiets- en een zestal wandelroutes.





Open tijdens weekends

Sinds de vorige uitbater ermee stopte, stond de café-bistro leeg. De vzw Leireken kreeg heel wat vragen van fietsers en wandelaars die wilden stoppen om iets te drinken of om het toilet te gebruiken, maar daarbij voor een gesloten deur stonden. "Daarom hebben we beslist om met vrijwilligers van de vzw op vrijdag, tijdens het weekend en op feestdagen open te houden", zegt penningmeester Mark De Boodt. "We hebben 150 leden. We hopen dat een derde hierbij kan helpen."





De vzw heeft ook twee kandidaat-uitbaters, maar wacht eerst op de verlenging van de erfpachtovereenkomst. Die loopt eind dit jaar na 33 jaar af. "Er zullen wat aanpassingen nodig zijn, maar die erfpacht wordt normaal verlengd voor nog eens 33 jaar", verzekert schepen van Patrimonium Jozef De Borger (CD&V). "De vzw is vragende partij en de gemeente als eigenaar ook. Leireken is voor ons een belangrijke schakel in het Londerzeelse toeristische gebeuren. De vzw organiseert er optredens en evenementen en baat ook de treinwagon uit als kleine receptieruimte."





Investeringen

De gemeente plant wel een aantal investeringen. "Er is op vraag van de brandweer al een nooddeur en -trap voorzien voor de studio op de bovenverdieping die verhuurd wordt. In 2019 willen we ook het sanitair grondig vernieuwen, zodat dit ook voor andersvaliden toegankelijk zal zijn. Ook de isolatie en op langere termijn het dak worden nog aangepakt." Londerzeel voorziet hiervoor 60.000 euro.