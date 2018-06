Oud-scoutsleden doen kamp uit 1943 nog eens over 30 juni 2018

02u37 0 Londerzeel Zowat 120 voormalige scoutsleiders uit Londerzeel zijn gisteren aan een uitzonderlijke driedaagse begonnen. Tot morgenavond verblijven ze op een terrein in Imde waar 75 jaar geleden het eerste kamp van de jeugdbeweging georganiseerd werd. De oudste deelnemer is 91 jaar.

In 1943 trokken de scouts van Londerzeel voor het eerst op kamp. Na een wandeling van vijf kilometer sloegen ze hun tenten op in een weide in Imde (Meise). En nu, 75 jaar later, doen ze dat dus opnieuw. "Alleen ligt de A12 nu vlak bij de weide", lacht Johanna Baeyens (59), zelf jarenlang hoofdleidster. "Maar met een beetje improvisatie is het geruis van de auto's even mooi als het geruis van de zee."





Alvorens het kamp aan te vatten, trokken de gewezen scouts hun wandelschoenen nog eens aan voor de trip van Londerzeel naar Imde. "Een twintigtal supersenioren - mensen ouder dan 75 jaar - komt ons morgenavond (zaterdagavond, red.) een bezoekje brengen", klinkt het. "Tijdens ons kamp slapen we in tenten en organiseren we allerlei scoutsactiviteiten zoals sjorren en kubben."





De groep moest zich wel voldoende wapenen tegen de hitte. "We verblijven namelijk op een open vlakte en hebben daarom wat shelters geplaatst om schaduw te creëren. Voorts nemen we ook voldoende veiligheidsmaatregelen rond ons kampvuur." (RDK)