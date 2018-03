Oud-gemeentehuis onder de hamer GEMEENTE WIL HORECAZAAK OF WINKELRUIMTE IN PAND DIMITRI BERLANGER

10 maart 2018

02u43 0 Londerzeel De kogel is door de kerk: het oud-gemeentehuis op de Markt wordt verkocht. Het pand staat al jaren te verkommeren. Burgemeester Nadia Sminate (N-VA) hoopt dat er een horecazaak of winkelruimte in ondergebracht wordt.

Op de Markt van Londerzeel, tegenover de ingang van de Sint-Kristoffelkerk, staat het voormalige gemeentehuis ondertussen al enkele jaren leeg. Burgemeester Sminate kijkt net als heel wat inwoners met een nostalgische blik naar het plechtstatige gebouw, maar wil het vooral niet verder laten verloederen. "Op advies van de brandweer heb ik twee jaar geleden al omwille van veiligheidsredenen het bevel moeten geven het gebouw te ontruimen en er geen enkele activiteit meer toe te laten. Er was zelfs gevaar voor elektrocutie", aldus Sminate.





Administratief centrum

De laatste jaren werd het gebouw enkel nog gebruikt voor trouwceremonies en had de lokale Rode Kruisafdeling er zijn onderdak. Het gemeentepersoneel, dat er jarenlang zijn vaste stek had, zit intussen al geruime tijd in het nieuwe administratief centrum in de Brusselsestraat. "In het kader van de integratie van OCMW en gemeente, zullen binnenkort ook alle mensen van het OCMW hier hun werkplaats krijgen", voegt Sminate toe. "Met alle diensten onder een dak, geven we de burger een nóg betere dienstverlening."





Met andere woorden: de gemeente heeft zelf geen concrete invulling meer voor het pand én heeft ook geen geld op overschot om het om te bouwen of te renoveren. Het oud-gemeentehuis maakt echter onverminderd deel uit van het Londerzeelse straatbeeld. "Met de verkoop willen we het gebouw nieuw leven inblazen. We zullen in de verkoopsvoorwaarden enkele strikte eisen opleggen, zoals het behoud van de prachtige voorgevel met bijhorende trappen. Wij sturen erop aan dat het een bestemming krijgt met een toegankelijk karakter. Ik denk dan aan een eetgelegenheid - wat in ons centrum zeer welkom is - of winkelruimtes zodat alle inwoners er terug van kunnen genieten."





Schatter

Er werd beslist om een schatter onder de arm te nemen. Over hoe de procedure voor de verkoop zelf gaat verlopen, is de knoop nog niet doorgehakt.