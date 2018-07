Opnames 'Kalmte kan u redden' bijwonen 19 juli 2018

02u39 0

Vanaf volgende week gaat productiehuis Panenka weer aan de slag met de opnames van 'Kalmte kan u redden', de quiz met Tom Lenaerts. Deze opnames gaan door in de NEP-studio's in Londerzeel en daarvoor wordt nog enthousiast publiek gezocht. Tijdens het spel wordt voortdurend het stressniveau van de kandidaten gemeten. Hoe rustiger, hoe meer punten ze verdienen voor een goed antwoord. Het bijwonen van de opnames kan een leuke activiteit zijn voor het hele gezin, groepen collega's, vrienden,... Het belooft een avond vol spanning en humor te zijn en geeft iedereen de kans te ontdekken hoe zulke opnames nu eigenlijk in zijnn werk gaan. Die vinden plaats op vrijdag 20 en zaterdag 21 juli en op 1, 3 en vier augustus. Reserveren via www.een.be/een/tom-lenaerts-zoekt-publiek (DBS)