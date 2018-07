Openbaar onderzoek verplaatsing voetweg 17 juli 2018

De gemeenteraad van Londerzeel heeft het verzoek tot gedeeltelijke verplaatsing en verbreding van voetweg nummer 52 voorlopig aanvaard. Er wordt dan ook een openbaar onderzoek ingesteld dat loopt tot donderdag 16 augustus. De voetweg in kwestie is gelegen tussen Mechelsestraat 198 en 220. Het volledige dossier ligt tijdens het openbaar onderzoek ter inzage bij de afdeling Grondgebiedszaken - dienst Openbare Werken en Mobiliteit. Bezwaarschriften of opmerkingen kunnen uiterlijk op 16 augustus per beveiligde zending (bijvoorbeeld aangetekend schrijven) verstuurd worden naar het college van burgemeester en schepenen, Brusselsestraat 25, 1840 Londerzeel of 16 augustus 11 uur tegen ontvangstbewijs ingediend worden bij de dienst Openbare Werken en Mobiliteit. (DBS)