Openbaar onderzoek rooilijnplan Ursene 27 april 2018

De gemeenteraad heeft het rooilijnplan van Ursene voorlopig aanvaard. Er wordt een openbaar onderzoek ingesteld tot woensdag 16 mei. Het volledige dossier ligt tijdens het openbaar onderzoek, dertig dagen lang, ter inzage bij de afdeling Grondgebiedszaken - dienst Openbare Werken. Om het dossier in te kijken, moet je een afspraak maken bij de dienst. Bezwaarschriften of opmerkingen kunnen uiterlijk op woensdag 16 mei per beveiligde zending verstuurd worden naar het College van burgemeester en schepenen, Brusselsestraat 25, 1840 Londerzeel of tot woensdag om 11 uur tegen ontvangstbewijs ingediend worden bij de dienst Openbare Werken (DBS)