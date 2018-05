Open Wervendag: Sportoase De Lijster 03 mei 2018

In samenwerking met de Groep Van Roey-Maes (vanuit de Confederatie Bouw) neemt de gemeente Londerzeel met 'Sportoase De Lijster' deel aan Open Wervendag, op zondag 6 mei tussen 10 en 17 uur. Via gegidste rondleidingen kan iedereen in avant-première het nieuwe sportcomplex in opbouw ontdekken. Je kan er de nieuwe structuren en ruimten bekijken, zowel in het gerenoveerde gebouw als in het nieuwbouwgedeelte. Je zal er bovendien vanop de eerste rij kunnen kennismaken met de moderne bouwtechnieken op de werf. Hoe het sportcomplex er in de toekomst zal uitzien, wordt eveneens getoond. Bezoekers kunnen die dag nog deelnemen aan een fotowedstrijd en genieten van een streekbiertje en catering. Deelnemen is gratis. (DBS)