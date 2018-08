Open Vld sluit zich aan bij burgerbeweging LWD 23 augustus 2018

02u38 0

Open Vld en LWD hebben in Londerzeel een samenwerkingsakkoord gesloten. Open Vld zal niet met een eigen lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen trekken, maar heeft besloten om aan te sluiten bij de politieke beweging rond Conny Moons.





Lokaal Open Vld-voorzitter Kim Fertinel: "We hebben met Open Vld altijd veel sympathie gehad voor de manier waarop LWD Londerzeel vooropstelt. We hebben de afgelopen maanden verschillende inhoudelijke gesprekken gehad, en vinden elkaar in de projecten waarmee we Londerzeel sterker kunnen maken: bruisende centra, mobiliteit, inspraak, communicatie en gezonde financiën. Het leek ons na die gesprekken niet meer dan logisch dat we als verzamelde oppositie achter één programma staan."





"De vraag van Open Vld was heel oprecht en de gesprekken verliepen bijzonder vlot", stelt LWD-lijsttrekker Conny Moons. "Wij voelen ons zeker gecharmeerd door deze samenwerking, die ons uiteindelijk ook nationaal in ons aller belang enige extra tentakels moet opleveren."





Ook Open Vld-kopstuk Maggie De Block is enthousiast. "Op gemeentelijk vlak moet men gaan voor een sterke toekomstvisie, onderbouwd door een ambitieus, maar realistisch lokaal project." (DBS)