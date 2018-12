Ontbrekende namen toegevoegd aan oorlogsmonumenten DBS

31 december 2018

17u30 0 Londerzeel Op vraag van de Verenigde Oudstrijders en Oudsoldaten Londerzeel worden aan het herdenkingsmoment in Blauwenhoek twee panelen geplaatst met daarop naamplaatjes met de ontbrekende namen van deze burger- en oorlogsslachtoffers.

Aan de oorlogsmonumenten in Malderen, Steenhuffel en Londerzeel wordt ook een infobord geplaatst met verwijzing naar het herdenkingsmonument in Blauwenhoek. Tenslotte komt er voor de gebroeders Van Doorslaer op het oud-strijdersperk in Steenhuffel eveneens een herdenkingsmonument.

De gemeente telt vier monumenten die herinneren aan de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Deze monumenten vermelden ook de namen van burger- en oorlogsslachtoffers. Uit onderzoek was gebleken dat namen van slachtoffers ontbraken.