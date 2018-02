Ontbijten om kunst in de kijker te zetten 15 februari 2018

De academie van Londerzeel nodigde begin deze maand leerlingen, leerkrachten, de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen uit om samen te ontbijten. Het evenement kaderde in het project 'Kunst is broodnodig!'. Ook werd een gedicht van Maud Vanhauwaert, dat aan de voorgevel van de Academie hangt, onthuld. "Kunst maakt mensen veelzijdiger, gelukkiger en ook al lijkt het niet in de eerste plaats nuttig, creativiteit is voor de hele samenleving een belangrijke troef. Dat wilden we met onze academies podiumkunsten, kunstacademies en academies beeldende kunsten in de verf zetten", zegt Bart Jonkers, voorzitter van de werkgroep Dag van de Academies.





(VDBS)