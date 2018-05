Online inschrijven voor speelpleinwerking 25 mei 2018

Kinderen die in Londerzeel naar de speelpleinwerking gaan, moeten voortaan online worden ingeschreven. Dat kan tot op de dag zelf tot 7.30 uur 's ochtends. Schrijf tijdig in om zeker te zijn van een plaats. Je kan voor meerdere dagen tegelijk reserveren. Om het online inschrijven en betalen vlot te laten verlopen, organiseert de Jeugddienst een infoavond 'Inschrijven via TicketGang' op dinsdag 19 juni om 19.30 uur in het GC Gerard Walschap, Sint-Jozefstraat 44 in Londerzeel Sint-Jozef. Inschrijven kan door een mail te sturen naar jeugd@londerzeel.be vóór maandag 18 juni.





Ouders van kinderen die naar de inclusieve speelpleinwerking gaan, nemen vooraf contact op met de Jeugddienst via jeugd@londerzeel.be. De dienst gaat na of een geschikte begeleider aanwezig is voor de periode dat het kind aanwezig zal zijn. Als een begeleider beschikbaar is, kan het kind online worden ingeschreven en kan de opvang betaald worden. (DBS)