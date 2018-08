Ongevallen met gewonden in zes jaar gehalveerd 18 augustus 2018

02u49 0 Londerzeel Het aantal verkeersongevallen met gewonden in Meise is gedaald tot op een laagterecord. In 2017 waren er slechts 33 ongevallen met gewonden in Meise. 6 jaar eerder waren dat er nog bijna dubbel zo veel.

De politiezone KLM publiceerde de ongevallencijfers van 2017. Die tonen aan dat Meise het goed doet op vlak van verkeersveiligheid. In 6 jaar tijd zakte het aantal ongevallen met gewonden met 45 procent. In 2011 waren er nog 60 ongevallen met gewonden, vorig jaar waren dat er nog 33.





Ook het aantal ongevallen met materiële schade zakte met 30,60 procent. (van 183 in 2011 naar 127 vorig jaar). "Daarmee is Meise de beste leerling binnen de zone. Een pluim op de hoed voor al wie zich inzet voor méér verkeersveiligheid", aldus schepen van Mobiliteit Jonathan De Valck (N-VA).





Eerder dit jaar ontving Meise ook al het SAVE-label van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK). "Natuurlijk is het werk zeker nog niet af. Verdere inspanningen zijn nodig om verkeersveiligheid verder te verbeteren. Elk slachtoffer in het verkeer is er één te veel", aldus nog De Valck.





In Kapelle-op-den-Bos werden 64 ongevallen met stoffelijke schade en 10 ongevallen met lichamelijk letsel vastgesteld. Dat is respectievelijk een ex aequo en een daling ten opzichte van 2016 (15). In Londerzeel is de balans iets minder positief. Daar gebeurden 192 ongevallen met stoffelijke schade - een stijgende trend over de voorbije jaren - en werden 16 ongevallen met lichamelijk letsel vastgesteld. Ook werd een opmerkelijke stijging van het aantal letselongevallen in het weekend geconstateerd: van 5 naar 16. Positief is wel dat in de zone geen enkel dodelijk verkeersongeval te betreuren viel. (DBS)