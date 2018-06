Olijfje blinkt als nooit tevoren 18 juni 2018

02u24 0 Londerzeel Muurschildering Olijfje is weer in volle glorie hersteld. Zaterdag volgde de officiële inhuldiging.

Olijfje is vermoedelijk een originele creatie van de Mechelse huis- en reclameschilder Jan Stroobants. Hij zou zich laten inspireren hebben door Olive Oyl, het liefje van de legendarisch figuur Popeye.





Vzw Muren Spreken zet zich al jaren in voor de bescherming en restauratie van de bijzondere muurschildering in de Stationsstraat in Londerzeel. In 2014 werd de muurreclame officieel beschermd en een jaar geleden begon de restauratie. Die werd gefinancierd via sponsoring, crowdfunding en subsidies. En het resultaat mag gezien worden! (WHW)