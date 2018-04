OCMW verhuurt landbouwgrond 05 april 2018

Het OCMW verhuurt een perceel landbouwgrond, gelegen aan de Middelweg in Londerzeel. Het betreft de helft van het perceel met kadasternummer 1D626 met een oppervlakte van ongeveer 55 a 50 ca. Je kandidatuur stellen kan tot uiterlijk vrijdag 13 april. Contacteer de dienst Patrimonium van OCMW Londerzeel voor meer informatie over de voorwaarden via ann.steenackers@ocmw.londerzeel.be of 052 30 06 64. (DBS)