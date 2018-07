OCMW-diensten verhuisd 03 juli 2018

Sinds gisteren hebben alle diensten van het OCMW, waaronder het Welzijnsloket en het Zorgloket, hun plaats gekregen in het Administratief Centrum (Brusselsestraat 25). Het huidige gebouw van het OCMW in de Mechelsestraat is dan ook officieel gesloten. Je kan de OCMW-diensten voortaan bereiken op het algemeen nummer van de Gemeente Londerzeel: 052 30 36 16. Ook de openingsuren van het Administratief Centrum worden dan gevolgd. (DBS)