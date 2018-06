Nog steeds overlast rond Zanzibar 18 juni 2018

Zomerbar Zanzibar, in de Heerbaan, blijft de gemoederen verhitten. Nadat enkele buurtbewoners vorige week aan de alarmbel trokken omdat er te veel overlast was, blijkt dat er intussen weinig tot geen verbetering is.





De deuren van Zanzibar gingen op 1 juni open. Maar enkele buurtbewoners werden meteen al geconfronteerd met voornamelijk geluidsoverlast, veroorzaakt door "zotte en zatte klanten van de bar".





En ook afgelopen weekend waren er opnieuw klachten over gierende banden en claxonnerende automobilisten. "Het minste wat men kan doen, is hier uitgebreide politiecontroles houden", klinkt het bij misnoegde buurtbewoners. "We kunnen niet meer genieten van onze vrijdag- en zaterdagavonden." Of er maatregelen zullen volgen, is nog niet bekend. (WHW/DBS)