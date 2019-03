Nieuwe wegwijzers eerste stap naar verfraaiing industrieterrein DBS

12 maart 2019

18u31 1 Londerzeel Het industrieterrein van Londerzeel heeft nieuwe wegwijzers gekregen. Ondernemersgroep Londerzeel (OGL) en het gemeentebestuur hebben hiermee komaf gemaakt met de wirwar aan onduidelijke en vaak gedateerde infoborden en wegwijzers. Het is ook de eerste stap naar een algemene verfraaiing van de bedrijvenzone.

Na een grondige studie in samenwerking met Ondernemersgroep Londerzeel (OGL) werd een nieuw signalisatieplan goedgekeurd waarbij kleurcodes de bezoekers vlot tot hun bestemming leiden. Aan de invalswegen komen bovendien twee nieuwe informatieborden. Bedrijven zullen eventueel ook de mogelijkheid krijgen om daarop hun logo te plaatsen. In een tweede fase zal hen ook de mogelijkheid worden geboden om aanvullend op de bewegwijzering een gekleurde zuil te plaatsen ter hoogte van de firma zelf.

“De verfraaiing van het bedrijventerrein is een absolute must indien we ook in de toekomst het bedrijventerrein van Londerzeel willen zien floreren”, aldus Chris Bergmans, voorzitter OGL. “De nieuwe bewegwijzering is een eerste stap in de goede richting maar als we ook in de toekomst als economisch knooppunt van de regio onze rol willen blijven spelen moeten we verder investeren in het bedrijventerrein. Een vernieuwing van de asfaltering en een heraanplant van het groen dringen zich in de nabije toekomst op.”

De gemeente heeft een budget van 11.000 euro voorzien voor de realisatie van het project.