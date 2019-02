Nieuwe website maakt bib gebruiksvriendelijker DBS

21 februari 2019

17u44 0 Londerzeel De blog van Bib Londerzeel maakt plaats voor een moderne bibliotheekwebsite. Met londerzeel.bibliotheek.be trekt de gemeente volop de kaart van gebruiksvriendelijkheid voor de leners.

Informatie opzoeken over het brede aanbod van de bib, inschrijven voor activiteiten, het raadplegen van de catalogus, ontleningen verlengen, materialen reserveren… het kan nu allemaal op één centrale plek. De zoeksuggesties en –filters van de bibliotheekcatalogus werden gemoderniseerd en werken nu zoals bij een webshop. Er is een overzicht van bijzondere collecties en specifieke doelgroepen kunnen ontdekken wat de bib voor hen in petto heeft.

Alle praktische informatie zoals het bibliotheekreglement, het gebruik van het computereiland, de publieke wifi, de inleverbus en de gratis meeneemkast met afgevoerde materialen, worden overzichtelijk weergegeven.

De website is ook ‘responsive’, waardoor de site vlot kan gebruikt worden op de smartphone of tablet.

Wie via e-mail op de hoogte wil blijven van de filmvoorstellingen, CoderDojo’s, workshops en de vele andere activiteiten van Bib Londerzeel, kan zich op de nieuwe website inschrijven voor de nieuwsbrief van Bib Londerzeel.