Nieuwe voetbalvelden nu al geel TERREINEN SCHASELBERG MOETEN OPNIEUW INGEZAAID WORDEN DIMITRI BERLANGER

08 augustus 2018

02u33 0 Londerzeel Dat de droogte nefast is voor voetbalvelden is intussen geweten, maar de nieuwe terreinen op de Schaselberg zijn op sterven na dood. Sinds het begin van de droogte is er niet gesproeid, waardoor de velden onbruikbaar zijn en opnieuw ingezaaid moeten worden. Een drama voor de clubs.

Menig bezoeker van de Schaselbergsite heeft het intussen al gemerkt: de voetbalterreinen kleuren geel in plaats van groen. Die werden nochtans pas vorig najaar net als de rest van de site in gebruik genomen. De aanleg kostte 150.000 euro. "Tot ieders verbazing heeft het college er bij het begin van de droogte bewust voor gekozen om de technische dienst de terreinen niét te laten besproeien", zegt oppositieraadslid Conny Moons (LWD). "Nochtans beschikt de sportsite over een eigen geboorde grondwaterput, wat betekent dat er voldoende gratis water voorhanden is en dat dus zeker geen leidingwater gebruikt moest worden. De gevolgen zijn niet te overzien: de terreinen zijn onbruikbaar geworden en zullen opnieuw ingezaaid moeten worden. Eens te meer wordt hier weinig doordacht omgegaan met het geld van de burger."





"De Sportdienst heeft er nochtans sinds juni genoeg op gehamerd dat die besproeiing moest gebeuren", beweert sportschepen Gerda Verhulst (N-VA). "Dit ging door onze eigen diensten uitgevoerd worden."





Onderhoudscontract

Verhulst wijst met de vinger naar schepen van Patrimonium Jozef De Borger (CD&V), maar die kaatst de bal terug. "Ik mocht de aanleg van Schaselberg voor mijn rekening nemen, maar daarna zou het beheer voor N-VA en dus sportschepen Verhulst zijn. Ik had nochtans een onderhoudscontract van een firma voorgesteld. Voor het onderhoud van de twee velden zou dat 20.000 euro per jaar zijn. Maar men vond dat niet nodig. Er was geen geld voor en de technische dienst zou dit voor haar rekening nemen. Intussen zegt het diensthoofd dat ze daarvoor niet de nodige materialen en capaciteit heeft. Als dat onderhoudscontract gewoon was ondertekend, hadden we dit debacle kunnen vermijden."





Zeker tot de herfst

Verhulst gaat volgende week met de betrokken sportclubs op zoek naar een tijdelijke oplossing. "Het gaat veelal om clubs die daar trainen om hun eigen velden te ontzien. Alleen voetbalclub Verma heeft er haar thuisbasis. Tijdens de renovatie konden ze terecht bij FC Sint-Jozef. Mogelijk kan dit nu opnieuw. Het gras zal opnieuw moeten ingezaaid worden, maar het zal tot in de herfst duren voor er opnieuw op gesport kan worden."