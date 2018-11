Nieuwe parochiezaal ‘t Zaaltje officieel geopend DBS

12 november 2018

10u44 1 Londerzeel Onder grote belangstelling is zaterdagavond de nieuwe parochiezaal van Steenhuffel, beter bekend als ‘t Zaaltje, in de Jozef Van Doorslaerstraat officieel geopend. De vorige infrastructuur was volledig ‘op’.

Al sinds 2015 broedde de parochie op renovatieplannen. Aanvankelijk werd nog overwogen om ‘t Zaaltje te renoveren, maar uiteindelijk werd exact een jaar geleden gestart met de bouw van een volledig nieuwe parochiezaal. Met het bouwcomité van de parochie en de steun van vele sponsors werd een nieuw ‘Zaaltje’ gerealiseerd dat mooier, groter, ecologischer en functioneler is.

De nieuwe, moderne parochiezaal zal een onderkomen bieden aan de verenigingen en evenementen binnen de parochie die geen vaste stek of eigen zaal ter beschikking hebben “Een parochie leefbaar houden zonder parochiezaal is bijzonder moeilijk. Zo’n zaal is het ideale middel om mensen dichter bij mekaar te brengen.”, klinkt het bij de parochieploeg.