Nieuw zwembad en twee sporthallen bijna klaar Gloednieuw sportcomplex De Lijster opent deuren tijdens weekend van 4 en 5 mei

27 februari 2019

14u13 1 Londerzeel Het gloednieuwe sportcomplex De Lijster opent op 4 en 5 mei de deuren. Na twee jaar zal er opnieuw kunnen gezwommen worden in Londerzeel. Het indrukwekkende sportcomplex wordt een echt pareltje met onder meer een sportbad, een bad met beweegbare bodem, een kinderbad, een nieuwe glijbaan, een wellness, een danszaal en twee sporthallen.

De Londerzelenaren moeten het al meer dan twee jaar zonder zwembad stellen. Maar binnenkort kunnen ze hun schade uitgebreid inhalen. Het gloednieuwe zwembad en de bijhorende sporthallen zijn zo goed als voltooid en vormen samen een indrukwekkend geheel.

Op het inkomniveau situeert zich een zwemcomplex bestaande uit diverse zones. De sportieve zone bestaat uit een 25-metersportbad met 6 oefenenbanen en 5 wedstrijdbanen. Hierin kunnen scholen, clubs en individuele zwemmers terecht voor hun sportieve zwembeurt. Sportschepen Dimitri Robbyns (LWD) spreekt van een ‘totale indoorbeleving’. “Het instructiebad met een beweegbare bodem tot -3 meter en voorzien van licht- en geluidseffecten bevindt zich in een aparte ruimte. Zo kunnen zonder eventuele hinder voor andere zwemmers onbeperkt zwem- en aqualessen worden gegeven.”

Het meest uitgebreide gedeelte is de recreatieve zone met een ‘spraypark’, dit is een veilige ondiepe zone met leuke interactieve speelelementen waar de allerkleinsten terechtkunnen. Daarnaast is er in dezelfde ruimte een peuter- en kleuterbad van 51 m² met glijbaan. “Voor wie op zoek is naar iets meer actie is er een recreatiebad met aansluitend een glijbaan. Ontspannen kan in het wellnessgedeelte met zoutblokkensauna, biosauna en stoombad.”

“Gelegen op hetzelfde niveau als het zwembadencomplex bevindt zich ook een fitness met een oppervlakte van 300 m² die voorzien is van de meest geavanceerde toestellen binnen een zeer breed aanbod”, vult Michaël Schouwaerts van privé-partner Sportoase aan. “Na de intensieve training kunnen klanten terecht in de sauna die gelegen is in zowel dames- als herenkleedkamers.”

Ook nog op het gelijkvloers ligt de bestaande sporthal die werd gerenoveerd en een oppervlakte heeft van 1.430 m². In deze sporthal staan de volgende velden ter beschikking: basket (2), volley (4), tennis (3), badminton (10) en één combiveld zaalvoetbal/handbal.

“Centraal gelegen op het gelijkvloers ligt de gevechtssportzaal met een totale oppervlakte van 210 m². De verschillende sportfaciliteiten zijn uiteraard voorzien van voldoende omkleedruimte en opbergsystemen. Het aanbod op het gelijkvloers wordt vervolledigd met extra faciliteiten op de eerste verdieping waaronder een dans- en groepslessenzaal (90m²) en een indoor cycling ruimte (108m²) met de nieuwste fietsen op de markt.

De Lijster biedt op de eerste verdieping ook nog een tweede sporthal met een oppervlakte van 1.320 m² waar twee competitievelden volleybal en vier trainingsvelden ter beschikking staan. Daarnaast zijn er twee basketvelden en één combiveld zaalvoetbal/handbal. Voor diegenen die liever op het droge blijven of willen nagenieten van een drankje, is er een moderne brasserie met terras met zicht op het zwembad en de sporthal.

De investeringskost voor het complex bedraagt 17 miljoen euro en is voor rekening van NV Sportoase. De gemeente geeft het zwembad in concessie en betaalt jaarlijks ruim 1 miljoen euro voor het beheer. Binnen 30 jaar is het complex eigendom van de gemeente.

De opening is in het weekend van 4 en 5 mei. “We verwachten ongeveer 180.000 bezoekers per jaar, zowel uit Londerzeel als uit de ruimere regio”, aldus nog Schouwaerts.