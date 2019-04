Nieuw bedrijventerrein Terlocht is 12 ha groot DBS

04 april 2019

09u53 0 Londerzeel De provincieraad heeft groen licht gegeven gegeven voor een nieuw 12 ha groot bedrijventerrein voor logistieke bedrijven en distributie. Dat is momenteel nog ingekleurd als landbouwgebied maar wordt niet meer als dusdanig gebruikt. Later wordt het gebied nog uitgebreid.

De provincieraad van Vlaams-Brabant heeft de definitieve vaststelling goedgekeurd van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) “Specifiek Economisch Knooppunt Londerzeel”, dat nieuwe bedrijvenzones in de omgeving mogelijk maakt. In een eerste fase zal er werk worden gemaakt van het 12 ha groot terrein Terlocht ten noorden van de camping Diepvennen.

De provincie geeft met dit RUP invulling aan de taakstelling van de Vlaamse regering om ruimte te scheppen voor nieuwe bedrijventerreinen. Voor Londerzeel wil de provincie op termijn 40 tot 70 ha nieuwe bedrijvenzones realiseren.

Volgens de bevoegde gedeputeerde Ann Schevenels zal dit in stappen gebeuren in functie van de mobiliteitsafwikkeling. “We roepen hiertoe de Vlaamse regering andermaal op om in deze omgeving op de A12 een volwaardig op- en afrittencomplex aan te leggen”, aldus Schevenels. Ook de provincie Antwerpen en de betrokken gemeentebesturen zijn hiervoor vragende partij.

Het plan voor de realisatie van Terlocht is de eerste stap. “Dit gebied is geschikt als vestigingsplaats voor nieuwe bedrijven. Het kent geen professioneel landbouwgebruik meer en sluit aan bij het bestaande bedrijventerrein in Breendonk. Er zal enkel plaats zijn voor bedrijven. Winkels en kantoren worden uitgesloten”, aldus Schevenels.

Voor de ontsluiting van deze bedrijvenzone volstaat het bestaande wegennet. De ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer zal enkel kunnen via de bestaande parallelweg aan de westzijde van de A12. De verbinding met de Meerstraat zal alleen door fietsers en voetgangers gebruikt kunnen worden.