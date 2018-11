Natuurpunt aan de slag in speelbos DBS

28 november 2018

16u48 0 Londerzeel De laatste vrijdag van de maand is gewoontegetrouw een werkdag in de natuur voor de vrijwilligers van Natuurpunt Londerzeel.

Deze vrijdag gaan de natuurliefhebbers aan de slag in het speelbos (hoek Zavel-Sint-Jansdreef) om er afsluitingen aan te brengen, schuilhutjes te herstellen, en gevaarlijk hellende bomen om te zagen. Er is voldoende werk om ervoor te zorgen dat het speelbos weer in een behoorlijke staat wordt hersteld. Iedereen is welkom op vrijdag 30 november om 9 uur. Er wordt gewerkt tot 12 uur. Wij zorgen voor werkgerief en een drankje.