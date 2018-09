Naar de klas met je lievelingsschoenen 04 september 2018

De Sint-Amandusbasisschool zette het schooljaar in met het thema 'Stap je mee...' "We hebben in de straat op weg naar onze school voetstappen voorzien", legt directrice Katlijn Lamberts uit. "Onze kinderen kwamen ook met hun lievelingsschoenen naar school. Op de speelplaats waren er ook verschillende kraampjes, winkeltjes, schoendozen en dergelijke om in het thema 'Stap je mee...' te blijven met allerlei activiteiten. Er was zelfs een blote voetenpad voorzien. Ook een kort toneeltje, een lied en een dansje konden uiteraard niet ontbreken."





(DBS)