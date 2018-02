N-VA wil pop-ups in OCMW-gebouw OPPOSITIE WIL SOCIALE DIENST TOCH IN MECHELSESTRAAT HOUDEN DIMITRI BERLANGER

13 februari 2018

02u58 0 Londerzeel N-VA wil het huidige OCMW-gebouw graag als pop-up locatie openstellen. Tegen de zomer verhuist het personeel naar het administratief centrum en komt het pand aan de Mechelsestraat tijdelijk leeg te staan, om nadien omgevormd te worden tot cultuursite. De Sociale Dienst in het gebouw houden, zoals onder meer werd voorgesteld, blijkt volgens een nota geen goed idee. LWD wil desondanks alles bij het oude houden.

Door de samensmelting van OCMW- en gemeentepersoneel komt het administratief centrum aan de Mechelsestraat midden 2018 leeg te staan. De gemeenteraad besliste eerder al om er een cultuursite van te maken. Verder komt er een tussenbouw die de verbinding maakt met de naastliggende Academie. In het project zullen een cultuurzaal, een polyvalente ruimte, een foyer en de bib een plaats krijgen. De beslissing kwam er wel alleen, omdat de oppositie de pijnlijk verdeelde coalitie te hulp schoot. Fractieleidster van oppositiepartij LWD Conny Moons kreeg wel een amendement goedgekeurd, waarbij zou onderzocht worden of de Sociale Dienst van het OCMW in de Mechelsestraat zou kunnen blijven.





Maar daar heeft N-VA weinig oren naar. De partij van burgemeester Nadia Sminate wil het gebouw al meteen als pop-up locatie openstellen voor de Londerzelenaars. "Kleine winkels, kinder- en tieneractiviteiten, kunstenaarateliers, kleine horeca en ga zo maar door. Alle voorstellen zijn welkom", zegt Sminate. "De verhuis van het gemeentepersoneel naar het administratief centrum is voorzien tegen de zomervakantie. Het gebouw zou anders de hele zomer leeg staan voor de metamorfose tot cultuursite."





Cliënten te zichtbaar

Een studie van het managementteam heeft aangetoond dat de sociale dienst in het gebouw houden toch geen goed idee zou zijn. "Wanneer men de Sociale Dienst zou onderbrengen bij Vrije Tijd, diensten die enkel op afspraak werken en voor wie de bezoekersaantallen zeer beperkt zijn, zal het net heel zichtbaar worden wie er OCMW-cliënt is en wie niet", luidt het onder meer.





Het college heeft akte genomen van de nota. "Ik wil benadrukken dat deze vanuit het managementteam komt en dat de politiek hier geen sturing in gedaan heeft. Maar het is duidelijk dat de studie vernietigend is voor het voorstel om de integratie van gemeente en OCMW terug te draaien", aldus burgemeester Sminate. Uit de nota zou ook moeten blijken dat voor alle medewerkers van zowel het gemeentebestuur als van het OCMW-bestuur voldoende ruimte voorhanden is in het bestaande administratief centrum.





Niet akkoord met nota

LWD-fractieleidster Moons loopt niet warm voor de pop-ups. "Er is een amendement aangenomen en ik verwacht dan ook dat het zo wordt uitgevoerd. Ik ga niet akkoord met die nota. Ons voorstel om toch een loketfunctie te behouden in Mechelsestraat, komt er vanuit de optiek dat de OCMW-personeelsleden als sardienen in een blik zouden zitten in het administratief centrum. Bovendien is de huidige locatie in de Mechelsestraat vlak bij de serviceflats voor hen sowieso een 'natuurlijkere' locatie. Dat dit de privacy zou beïnvloeden van de cliënten betwist ik. Ze zouden er net binnengaan langs dezelfde ingang als leden van de Academie of bibliotheekbezoekers. Niemand zou ooit een onderscheid kunnen maken."





Op 19 februari wordt de nota voorgesteld tijdens wat alvast een geanimeerde gemeenteraadscommissie belooft te worden.